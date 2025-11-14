Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Datangi Polda Metro Jaya, DJ Panda Bakal Lakukan Mediasi Lanjutan?

Jumat, 14 November 2025 – 16:00 WIB
DJ Panda mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (14/11) sore. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (14/11) sore.

Tak sendirian, disjoki bernama Giovanni Surya Saputra itu didampingi oleh kuasa hukumnya, Michael Sugijanto.

Namun, dia tak berkomentar apa pun saat ditanyai oleh awak media mengenai kedatangannya kali ini.

Mantan kekasih Erika Carlina itu hanya melempar senyuman saat berhadapan dengan awak media.

Sebagai informasi, DJ Panda mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani mediasi lanjutan terkait lapora Erika Carlina atas dugaan pengancaman.

Sebelumnya, mediasi telah dilakukan oleh DJ Panda dan dihadiri pula oleh Erika Carlina pada Jumat (31/10).

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto lantas menjelaskan mengenai proses mediasi tersebut.

"Ya, jadi kalau mengenai kasusnya Gio , yang kalian kenal dengan DJ Panda, memang kita sudah mengajukan mediasi ketika terakhir yang ramai-ramai di sini tuh, kita sudah mengajukan. Dan pihak sana juga mau kok datang," ujar Michael Sugijanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10) lalu.

TAGS   DJ Panda  Polda Metro Jaya  Erika Carlina  kasus dugaan pengancaman 
