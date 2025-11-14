Datangi Polda Metro Jaya, DJ Panda Bakal Lakukan Mediasi Lanjutan?

jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (14/11) sore.

Tak sendirian, disjoki bernama Giovanni Surya Saputra itu didampingi oleh kuasa hukumnya, Michael Sugijanto.

Namun, dia tak berkomentar apa pun saat ditanyai oleh awak media mengenai kedatangannya kali ini.

Mantan kekasih Erika Carlina itu hanya melempar senyuman saat berhadapan dengan awak media.

Sebagai informasi, DJ Panda mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani mediasi lanjutan terkait lapora Erika Carlina atas dugaan pengancaman.

Sebelumnya, mediasi telah dilakukan oleh DJ Panda dan dihadiri pula oleh Erika Carlina pada Jumat (31/10).

Baca Juga: Erika Carlina Akhirnya Ungkap Rencana Menikah dengan DJ Bravy

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto lantas menjelaskan mengenai proses mediasi tersebut.

"Ya, jadi kalau mengenai kasusnya Gio , yang kalian kenal dengan DJ Panda, memang kita sudah mengajukan mediasi ketika terakhir yang ramai-ramai di sini tuh, kita sudah mengajukan. Dan pihak sana juga mau kok datang," ujar Michael Sugijanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10) lalu.