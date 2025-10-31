Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Datangi Polda Metro Jaya, Erika Carlina: Undangan Buat Restorative Justice

Jumat, 31 Oktober 2025 – 17:13 WIB
Datangi Polda Metro Jaya, Erika Carlina: Undangan Buat Restorative Justice - JPNN.COM
Erika Carlina didampingi oleh DJ Bravy mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (31/8). ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Erika Carlina didampingi oleh DJ Bravy mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (31/10).

Kedatangannya itu ternyata terkait laporan Erika Carlina terhadap DJ Panda soal dugaan pengancaman.

"Agenda hari ini enggak ada sih, cuman dapat undangan buat restorative justice saja," ujar Erika Carlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca Juga:

Dia menuturkan kedatangannya ke Polda Metro Jaya hanya untuk memenuhi undangan terkait restorative justice tersebut.

"Ya, aku datang ke sini cuman jadi ini saja kok ngikutin undangan saja sih. Isi undangannya ya itu, permohonan perdamaian," ucap Erika Carlina.

Akan tetapi, aktris 32 tahun itu enggan berbicara banyak mengenai agenda tersebut.

Baca Juga:

Dia pun belum mau menjawab kemungkinan untuk berdamai dengan DJ Panda terkait laporannya itu.

"Ya, lihat nanti deh," kata Erika Carlina.

Erika Carlina didampingi oleh DJ Bravy mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (31/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erika Carlina  Polda Metro Jaya  Restorative Justice  DJ Panda 
BERITA ERIKA CARLINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp