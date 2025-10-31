Datangi Polda Metro Jaya, Erika Carlina: Undangan Buat Restorative Justice

Jumat, 31 Oktober 2025 – 17:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Erika Carlina didampingi oleh DJ Bravy mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (31/10).

Kedatangannya itu ternyata terkait laporan Erika Carlina terhadap DJ Panda soal dugaan pengancaman.

"Agenda hari ini enggak ada sih, cuman dapat undangan buat restorative justice saja," ujar Erika Carlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.

Dia menuturkan kedatangannya ke Polda Metro Jaya hanya untuk memenuhi undangan terkait restorative justice tersebut.

"Ya, aku datang ke sini cuman jadi ini saja kok ngikutin undangan saja sih. Isi undangannya ya itu, permohonan perdamaian," ucap Erika Carlina.

Akan tetapi, aktris 32 tahun itu enggan berbicara banyak mengenai agenda tersebut.

Dia pun belum mau menjawab kemungkinan untuk berdamai dengan DJ Panda terkait laporannya itu.

"Ya, lihat nanti deh," kata Erika Carlina.