Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Datangi Polda Metro Jaya, Mahasiswa Desak Polisi Usut Wali Kota Lhokseumawe

Kamis, 23 Juli 2026 – 01:57 WIB
Datangi Polda Metro Jaya, Mahasiswa Desak Polisi Usut Wali Kota Lhokseumawe - JPNN.COM
Aliansi Mahasiswa Lhokseumawe Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/7). Mereka mendesak kepolisian mengusut laporan dugaan penipuan yang berkaitan dengan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Lhokseumawe Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/7). Mereka mendesak kepolisian mengusut laporan dugaan penipuan yang berkaitan dengan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar.

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi agar Polda Metro Jaya mengusut tuntas laporan yang disebut telah bergulir sejak 2020.

Koordinator aksi, Alfi Abusar, mengatakan desakan tersebut muncul karena proses penanganan perkara dinilai belum memberikan kepastian hukum.

Baca Juga:

"Kami mendesak dan menuntut keadilan dari Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Walikota Lhoksumawe, Provinsi Aceh saat ini yang mencapai 3 Milyar rupiah. Sudah berkali - kali dihubungi tapi tidak ada respon dari Wali Kota Lhokseumawe," ucapnya.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/B/4192/VI/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, laporan polisi diterima pada 11 Juni 2026.

Dalam laporan itu disebutkan pelapor mengaku mengalami kerugian terkait penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dengan nilai Rp 3 miliar.

Baca Juga:

Pelapor menyatakan dana yang telah dikembalikan sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun 2024, sementara sisa Rp 1,9 miliar disebut belum dikembalikan.

Massa aksi meminta Polda Metro Jaya menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (dil/jpnn)

Koordinator aksi, Alfi Abusar, mengatakan desakan tersebut muncul karena proses penanganan perkara dinilai belum memberikan kepastian hukum

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wali Kota Lhokseumawe  Polda Metro Jaya  Polisi  Lhokseumawe 
BERITA WALI KOTA LHOKSEUMAWE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp