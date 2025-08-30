Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Datangi Polda Sumsel, Ribuan Ojol di Palembang Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 14:09 WIB
Datangi Polda Sumsel, Ribuan Ojol di Palembang Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan - JPNN.COM
Ribuan ojek online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online (ADO) Sumsel saat mendatangi markas Polda Sumsel, Sabtu (30/8/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan mendatangi Polda Sumsel, Sabtu (30/8).

Ketua Kordinator Aksi Asrul Indrawan mengungkapkan kehadiran mereka ke Polda Sumsel murni bentuk solidaritas untuk Affan Kurniawan, bukan provokasi.

"Kami datang dengan hati ikhlas, menuntut keadilan untuk saudara kami Affan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob di Jakarta," ungkap Asrul.

Baca Juga:

Asrul meminta agar kematian Affan dijadikan momentum evaluasi agar aparat lebih humanis dalam mengawal aksi demonstrasi.

"Kami juga meminta Polri untuk mengungkap kasus ini secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, serta meminta pelaku dihukum dengan seberat-beratnya sesuai aturan.

Mereka juga meminta Polri memberikan perhatian kepada keluarga korban.

Baca Juga:

"Terakhir semoga kejadian ini tidak terulang kembali," sambung Asrul.

Asrul menyampaikan pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh driver online untuk melakukan off-bid selama aksi berlangsung.

Ribuan driver online Palembang yang tergabung dalam ADO Sumsel datangi Polda, mereka menuntut Polri transparan atas kematian tekan mereka Affan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   affan kurniawan  kematian Affan Kurniawan  rantis Brimob  Ojol  Polda Sumsel  ojek online  Polri 
BERITA AFFAN KURNIAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp