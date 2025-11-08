Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Datangkan Connie Bakrie di IPDN, Rektor Halilul Sebut Ini Kesempatan Emas

Sabtu, 08 November 2025 – 16:34 WIB
IPDN menghadirkan langsung pakar Geopolitik, Pertahanan dan Keamanan Internasional Prof. Dr. Connie Rahakundini Bakrie.,Foto Humas IPDN

jpnn.com, JAKARTA - IPDN menghadirkan langsung pakar Geopolitik, Pertahanan dan Keamanan Internasional Prof. Dr. Connie Rahakundini Bakrie., M.Si. Connie yang merupakan Guru Besar di Saint Petersburg State University Rusia memberikan kuliah umum bagi seluruh praja dan civitas akademika IPDN dengan tema “Meneguhkan Kembali Otonomi Strategis Indonesia dari Gerakan Non Blok Menuju Bricks dan Kemitraan Eurasia Raya”.

Dalam kuliah umumnya Prof. Connie mengingatkan, generasi muda sekarang adalah generasi yang hidup di masa penuh pilihan, tetapi juga penuh ujian.

“Kalian (praja) harus benar-benar menjaga nurani dan kesadaran karena zaman ini teknologi bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi jebakan," kata Connie Bakrie di kampus IPDN, Sabtu 8/11).

Dia melanjutkan, kekuasaan bisa menjadi alat kemajuan atau malah menjadi sumber kejatuhan.

Jadi, kalau nanti kalian menjadi pemimpin, kalian harus berdiri dengan kesadaran, kehormatan dan kedaulatan.

Karena nanti kejayaan Indonesia berikutnya tidak akan lahir dari Jakarta, tetapi bangkit dari daerah-daerah, dari tanah tempat kalian berdiri dan memerintah, sambungnya.

Posisi Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kemampuan mengharmoniskan identitas maritim, dirgantara kemandirian ekonomi serta diplomasi berperadaban guna membentuk keseimbangan kekuatan baru.

“Inilah tugas kalian sebagai calon pemimpin. Dari tempat ini harus lahir doktrin kepemimpinan berkesadaran yang berpijak pada desentralisasi dan berakar pada TEPIDOIL”, tuturnya. 

TAGS   IPDN  Praja Ipdn  praja  Connie Rahakundini Bakrie 
