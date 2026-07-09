Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Datangkan Kerim Memija, Persija Perkuat Lini Belakang

Kamis, 09 Juli 2026 – 15:08 WIB
Datangkan Kerim Memija, Persija Perkuat Lini Belakang - JPNN.COM
Foto pemain Kerim Memija asal Bosnia dan Herzegovina yang didatangkan klub Persija Jakarta dalam publikasi klub tersebut yang diterima di Jakarta, Kamis (9/7/2026). ANTARA/HO-Dok. Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain dalam menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Macan Kemayoran resmi mendatangkan bek Kerim Memija asal Bosnia dan Herzegovina.

"Kerim adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim," kata Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca dalam keterangan, Kamis.

Baca Juga:

Ia menjelaskan selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, Kerim ia juga mampu memberikan kontribusi saat membantu serangan.

Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa menjadi nilai tambah yang diyakini akan berdampak positif bagi Persija.

"Kami berharap Kerim dapat segera beradaptasi dan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim musim ini," katanya.

Baca Juga:

Kerim dikontrak Macan Kemayoran untuk dua musim ke depan atau sampai tahun 2028.

Sementara itu, Kerim Memija mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama Persija bersaing di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia.

Persija resmi mendatangkan bek Kerim Memija asal Bosnia dan Herzegovina menghadapi Super League musim 2026/2027.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Super League  Liga 1  Kerim Memija 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp