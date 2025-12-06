DataOn Borong Lima Penghargaan di Top Digital Awards 2025

Sabtu, 06 Desember 2025 – 00:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodev Niaga Internet (DataOn), penyedia Solusi HRIS memborong lima penghargaan utama di ajang Top Digital Awards 2025.

Ajang penghargaan teknologi digital terbesar di Indonesia itu diselenggarakan di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (4/12).

Capaian ini juga secara khusus mengukuhkan SunFish HR sebagai platform Solusi HRIS berbasis AI terbaik yang diakui secara nasional.

Dalam malam penghargaan tersebut, DataOn membawa pulang lima gelar, meliputi Golden Winner Medallion, Top Digital Implementation 2025, Top Leader on Digital Implementation 2025 kepada Presiden Direktur (CEO) DataOn Gordon Enns, Top CIO on Digital Implementation 2025 diberikan kepada Chief Operating Officer (COO) DataOn Yus Wadi dan Top HC/HR Solution 2025 untuk SunFish HR.

“Penghargaan ini merupakan bukti bahwa inovasi yang kami kembangkan memberikan dampak nyata bagi perusahaan dan karyawan,” ujar Gordon Enns, Jumat (5/12).

Menurut Gordon, faktor kunci yang mendorong kemenangan DataOn tahun ini adalah peluncuran AI Hub, pusat kecerdasan buatan yang terintegrasi penuh dalam SunFish HR.

AI Hub menjadi sorotan utama Dewan Juri karena dinilai paling relevan dengan kebutuhan HR modern.

Inovasi ini memungkinkan HR untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja (Analitik Prediktif), memberikan saran otomatis untuk efisiensi proses, dan memonitoring data secara real-time dan mendeteksi anomali SDM.