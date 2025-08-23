Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

David Archuleta Menikmati Kesenangan Lewat Mini Album Terbaru

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 17:17 WIB
David Archuleta Menikmati Kesenangan Lewat Mini Album Terbaru
David Archuleta, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Miami. Foto: Dok. Tim David Archuleta

jpnn.com, MIAMI - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Miami, David Archuleta baru saja merilis EP (extended play) terbaru bertajuk Earthly Delights setelah lima tahun absen meluncurkan album.

EP tersebut menandai babak baru dalam karier musik dirinya, yang sebelumnya telah meraih kesuksesan global dengan hit seperti Creme Brulee dan Can I Call You.

Mini album Earthly Delights terdiri dari enam lagu, termasuk Give You The World, Creme Brulee, Can I Call You, Lucky, Home, dan Dulce Amor.

David Archuleta mengungkapkan dirinya tengah dalam fase indulgensi saat menjalani proses kreatif di balik mini album itu.

Dia menilai fase tersebut justru membantunya terhubung dengan sisi rapuh dan lembut dalam dirinya, yang tersalurkan dalam musik.

“Saya sedang berada di fase indulgensi ketika berbicara soal sensualitas, sesuatu yang dahulu selalu saya anggap salah. Ada sesuatu yang manis dari menjadi ‘nakal’,” kata David Archuleta dalam keterangan resmi, Sabtu (23/8).

David Archuleta menjelaskan keyakinan lamanya menyatakan menyerah pada sifat keduniawian akan membawa ketidakbahagiaan.

Namun, dalam proses kreatif karya ini, dia menyatakan lebih terbuka dan berusaha tetap jujur terhadap musik.

Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Miami, David Archuleta baru saja merilis EP (extended play) terbaru bertajuk Earthly Delights.

