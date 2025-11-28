David Bayu Beri Kehangatan Lewat Album Segalanya Itu Kamu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi David Bayu akhirnya merilis album penuh terbaru yang bertitel Segalanya Itu Kamu.

Album tersebut menjadi album kedua bagi dirinya yang kini tampil sebagai solois sejak 2022. David Bayu sebelumnya melepas album perdana yang berjudul Di Dalam Jiwa.

Segalanya Itu Kamu menjadi sebuah bab penting dalam fase kreatif David Bayu sekaligus bentuk refleksi jujur tentang kehidupan, hubungan dan orang-orang yang hadir di sekelilingnya.

Album Segalanya Itu Kamu berisi 8 lagu yang masing-masing lahir dari kisah nyata, yang dialami David Bayu sendiri maupun orang-orang yang dekat dengannya.

Melalui aransemen musik yang kaya dan penggunaan instrumen asli, album tersebut terasa hangat, organik dan personal, selayaknya potret perjalanan hidup seseorang yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu.

Pria yang populer sebagai vokalis Naif itu mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat kembali berkarya dengan sepenuh hati.

"Aku bersyukur dan bahagia, karena masih tetap bisa menghasilkan karya yang indah, sepenuh hati dan jiwa,” kata David Bayu.

Lewat warna musik yang khas, album Segalanya Itu Kamu tidak hanya menyuguhkan nostalgia musikal tetapi juga kejujuran emosional yang dapat dirasakan oleh pendengarnya.