David Herson Merespons Dinamika Unjuk Rasa dan Kematian Affan Kurniawan

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 13:37 WIB
Aktivis Muda Indonesia David Herson. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Muda Indonesia David Herson merespons dinamika unjuk rasa dan kematian driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan pada Kamis (28/8/2025) setelah dilinda kendaraan taktis (Rantis) milik Brimob Polri.

David Herson menyampaikan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Saudara Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online dalam peristiwa bentrokan pada 28 Agustus 2025.

“Almarhum Affan Kurniawan bukan sekadar sosok individu. Beliau adalah bagian dari wajah rakyat pekerja Indonesia: tulang punggung keluarga, pejuang keseharian yang menggantungkan hidup dari jalanan kota,” ujar David Herson dalam keterangan tertulis pada Sabtu (30/8).

Menurut David Herson, kehilangan Affan bukan hanya milik keluarga almarhum, tetapi juga luka bagi bangsa.

“Kami menegaskan pengorbanan Affan tidak akan dianggap sia-sia. Negara akan hadir memberikan penghormatan resmi, santunan penuh serta memastikan perlindungan bagi keluarganya,” ujar David Herson.

David Herson menyadari sepenuhnya bahwa tragedi ini melahirkan gelombang emosi kolektif.

Suasana batin para pengunjuk rasa adalah cerminan kegelisahan rakyat, yaitu ingin keadilan, ingin kehidupan yang lebih layak.

Dia menyebut pemerintah tidak memandang unjuk rasa sebagai ancaman, melainkan sebagai manifestasi konstitusional dari kehendak rakyat.

