Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

David Herson: Seskab Teddy Figur Peduli dan Inspiratif Bagi Anak Muda

Selasa, 06 Januari 2026 – 11:30 WIB
David Herson: Seskab Teddy Figur Peduli dan Inspiratif Bagi Anak Muda - JPNN.COM
Seorang pengusaha muda sekaligus seorang pendeta, David Herson (kiri) saat bertemu dan berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, beberapa waktu lalu. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pengusaha muda sekaligus seorang pendeta, David Herson melakukan pertemuan dan berdiskusi terkait isu kebangsaan dan kepemudaan bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, membahas sejumlah hal terutama masalah peran anak muda terhadap bangsa.

“Kami mendapatkan kehormatan diundang oleh Pak Seskab di kantornya dalam rangka diskursus peran anak muda terhadap bangsa. Bagaimana anak muda menjadi penerus, penggerak dan pembaharu masa depan bangsa,” ujar David Herson dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (6/1/2026).

Baca Juga:

Lebih lanjut, David Herson mengatakan dalam pertemuan itu, dirinya mendapatkan insight yang sangat banyak dari Seskab Teddy tentang bagaimana pemerintahan sekarang sangat konsen terhadap anak-anak muda Indonesia agar benar-benar menjadi agen perubahan bangsa lewat program-program yang telah pemerintah lakukan dan canangkan bagi anak-anak muda kita.

“Beliau pribadi yang sangat rendah hati dan membuka diri untuk mau berdiskusi dengan kami,” ujar David Herson.

David pun menuturkan ada beberapa catatan penting dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga:

1. Agen Perubahan (Agent of Change)

Anak muda membawa ide-ide segar, kreatif, dan keberanian untuk melakukan perubahan positif.

Seorang pengusaha muda sekaligus seorang pendeta, David Herson bertemu Seskab Teddy membahas peran generasi muda lama kehidupan berbangsa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   David Herson  Seskab Teddy  Mayor Teddy Indra Wijaya  Anak muda 
BERITA DAVID HERSON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp