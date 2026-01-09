David Singleton Jadi Pelatih, Pelita Jaya Ungkap Target di IBL 2026

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya mempersiapkan diri menghadapi IBL 2026 dengan kepercayaan diri tinggi.

Presiden Pelita Jaya, Andiko Purnomo mengungkapkan bahwa tahun ini timnya bertekad untuk menjadi juara seusai di edisi 2025 harus puas menjadi runner up..

Salah satu ikhtiar yang dilakukan demi target tersebut yakni merekrut David Singleton sebagai pelatih.

“Kami mengejar bintang kelima. Tim dirombak dan di-upgrade untuk tujuan juara. Pemain lokal baru direkrut sesuai kebutuhan tim setelah diskusi dengan pelatih. Semua sistem, semua lini, termasuk nonteknis, kami perkuat agar tradisi juara benar-benar terasa,” ungkap Andiko.

Pelita Jaya saat ini punya tagline baru untuk membakar semangat Andakara Prastawa dan kolega di lapangan dengan tagar NyalakanPelitamu.

Diharapkan dengan semangat tersebut bisa melecut para pemain, pelatih, sampai ofisial untuk mewujudkan target juara di akhir musim.

Manajemen Pelita Jaya berbenah dengan merekrut Andrew William Lensun, Oka Ananta Yogiswara, Putu J. Satria Pande, dan Victory Jacob Emilio Lobbu dari barisan lokal.

Adapun untuk pemain asing Jeff Withey dipertahankan dengan dipadukan Amorie Archibald dan Darious Moten.