Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Davina Karamoy Jadi Model Video Klip RM Payakumbuah bersama Laleilmanino x Andhika

Sabtu, 28 Februari 2026 – 07:43 WIB
Davina Karamoy Jadi Model Video Klip RM Payakumbuah bersama Laleilmanino x Andhika - JPNN.COM
Penampilan Davina Karamoy bersama Andhika Mahesa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy dipercaya menjadi model utama dalam video klip terbaru RM Padang Payakumbuah.

Proyek ini turut melibatkan kolaborasi musikal dari trio produser Laleilmanino bersama vokalis Andhika Mahesa.

Video klip tersebut mengangkat tema rindu, rasa, dan kehangatan yang identik dengan masakan Minang.

Baca Juga:

Konsepnya dikemas secara sinematik dan emosional untuk menghadirkan kedekatan dengan penonton.

Kehadiran Davina Karamoy dinilai memberi kekuatan storytelling dalam video klip tersebut.

Dia merepresentasikan sosok yang menemukan kembali makna “rumah” lewat pengalaman rasa yang sederhana namun membekas.

Baca Juga:

Dari sisi musik, Laleilmanino menghadirkan aransemen pop modern yang catchy dan relevan dengan selera generasi saat ini.

Sementara itu, karakter vokal khas Andhika Mahesa memberikan nuansa melayu yang emosional dan mudah diterima lintas generasi.

Davina Karamoy bintangi video klip RM Padang Payakumbuah kolaborasi Laleilmanino x Andhika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   davina karamoy  Andhika Mahesa  Video Klip  RM Padang Payakumbuah 
BERITA DAVINA KARAMOY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp