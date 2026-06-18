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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Davina Karamoy Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Hanania Travel

Kamis, 18 Juni 2026 – 14:33 WIB
Davina Karamoy Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Hanania Travel - JPNN.COM
Davina Karamoy. Foto: Instagram/davinaakaramoy

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan peninpuan perjalanan umrah Hanania Group.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengonfirmasi kehadiran bintan film 'Ipar Adalah Maut' tersebut.

Dia menuturkan bahwa Davina Karamoy telah hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

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"Hari ini, Davina Karamoy (DK) hadir di Subdit Kamneg Polda Metro Jaya pada pukul 13.00 WIB terkait pemeriksaan sebagai saksi dari kalangan publik figur dalam perkara Hanania Travel," ujar Andaru saat dikonfirmasi awak media, Kamis (18/6).

Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap perempuan 23 tahun itu masih berjalan.

"Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Andaru.

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Dia juga menjelaskan mengenai agenda pemeriksaan terhadap vokalis Guyon Waton, Faisal Bagus Ibrahim.

Semula, Faisal Bagus Ibrahim dijadwalkan pemeriksaan pada Senin (15/6) lalu. Namun, pemeriksaa itu ditunda dan dijadwalkan ulang pada akhir bulan Juni ini.

Aktris Davina Karamoy menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan peninpuan perjalanan umrah Hanania Group.

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TAGS   davina karamoy  Hanania Group  Kasus Hanania Group  Awkarin 
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