Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Davina Karamoy Rela Tersiksa Demi Kuncen

Rabu, 05 November 2025 – 09:09 WIB
Davina Karamoy Rela Tersiksa Demi Kuncen - JPNN.COM
Davina Karamoy, pemain film Kuncen. Foto: Dok. Hers Production/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy terlibat dalam film horor terbaru yang bertitel Kuncen.

Dia menyatakan bermain dalam film Kuncen menjadi hal baru baginya.

Davina Karamoy yang pada dasarnya lebih menyukai pantai, harus menerima tantangan saat mendaki gunung.

Baca Juga:

Menurutnya, karakter yang diperankannya, Diska, merupakan sosok yang tidak familiar dengan naik gunung.

"Jadi saat syutingnya, aku harus pakai celana pendek dan semacam rompi sleeveless," ungkap Davina Karamoy.

Perempuan berusia 23 tahun itu kemudian mengaku cukup tersiksa ketika syuting film Kuncen.

Baca Juga:

Sebab, Davina Karamoy harus berjuang melawan kedinginan di lokasi pengambilan gambar.

"Aku lumayan tersiksa di sana karena sangat kedinginan. Sementara teman-teman cast yang lain itu pakai double coat dan sweater. Jadi tiap cut adegan itu aku selalu minta selimut karena dingin banget,” tambah Davina Karamoy.

Aktris Davina Karamoy turut terlibat dalam film horor terbaru yang bertitel Kuncen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   davina karamoy  kuncen  film Kuncen  Film Davina Karamoy 
BERITA DAVINA KARAMOY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp