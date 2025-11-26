Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Davina Karamoy, Shakira Jasmine, dan Arthada Bersatu Jadi Sugar Baby

Rabu, 26 November 2025 – 15:15 WIB
Davina Karamoy, Shakira Jasmine, dan Arthada Bersatu Jadi Sugar Baby - JPNN.COM
Arthada, Davina Karamoy, Shakira Jasmine, pemain serial Sugar Baby. Foto: Dok. Vidio

jpnn.com, JAKARTA - Davina Karamoy, Shakira Jasmine, Arthada dipertemukan dalam serial terbaru yang berjudul Sugar Baby.

Drama komedi persembahan Vidio Original Series dan diproduksi oleh Screenplay Films itu siap membuat penonton tertawa, terkaget-kaget, sekaligus geregetan.

Sugar Baby menampilkan Adipati Dolken, Davina Karamoy, Winky Wiryawan, Jolene Marie, Shakira Jasmine, Arthada, dan banyak nama lain.

Baca Juga:

James (Winky Wiryawan) merupakan seorang pengusaha sukses dengan kehidupan rumah tangga yang berantakan, hanya percaya pada sahabat sekaligus asistennya, Darma (Adipati Dolken).

Pekerjaan Darma sering bikin istrinya curiga dan hubungan rumah tangganya ikut merenggang, namun dirinya tetap setia menjaga rahasia James.

Masalah mulai memuncak ketika James memutuskan mengakhiri pernikahannya dan meminta Darma melindungi kekasih rahasianya, tanpa pernah menyebutkan siapa perempuan itu. Instruksi yang setengah matang ini membuat Darma terjebak dalam situasi abu-abu dan kebingungan mencari identitas kekasih James.

Baca Juga:

Dalam upayanya menyelidiki, Darma akhirnya menyamar sebagai sugar daddy dengan menggunakan barang-barang milik James.

Tanpa disadari, keputusan impulsif itu justru menempatkannya semakin dekat dengan Trio Sugar Baby: Susan (Davina Karamoy), Tiara (Shakira Jasmine), dan Merri (Arthada).

Davina Karamoy, Shakira Jasmine, Arthada dipertemukan dalam serial terbaru yang berjudul Sugar Baby.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sugar Baby  Serial Sugar Baby  Vidio  davina karamoy  Shakira Jasmine 
BERITA SUGAR BABY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp