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Davina Karamoy Ternyata Juga Jadi Korban Hanania, Rugi Ratusan Juta Rupiah

Sabtu, 20 Juni 2026 – 07:07 WIB
Davina Karamoy Ternyata Juga Jadi Korban Hanania, Rugi Ratusan Juta Rupiah - JPNN.COM
Davina Karamoy. Foto: Instagram/davinaakaramoy

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy mengaku juga menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan perjalanan ibadah yang melibatkan Hanania Group.

Kuasa hukum Davina Karamoy, Yulius Irawansyah mengatakan, kliennya telah mendaftarkan dirinya dan sang ibunda untuk program Haji Plus di Hanania Group.

Perempuan berusia 23 tahun itu bahkan telah membayarkan uang muka ke agen perjalanan ibadah tersebut.

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"Klien saya ini dengan orang tuanya sudah mendaftar haji di Hanania dan sudah bayar uang mukanya," kata Yulius Irawansyah di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

"Dengan kondisi seperti ini, klien saya ini termasuk korban, karena sudah pasti akan sulit untuk diberangkatkan dengan uang muka yang sudah dibayar oleh klien saya," sambungnya.

Yulius Irawansyah menuturkan bahwa uang muka yang dibayarkan oleh kliennya itu dalam bentuk mata uang asing untuk dua orang jemaah.

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"Kami ikut Haji Plus. Kami baru masuk 10.000 (USD)," bebernya.

"Untuk dua orang, aku dan mama," timpal Davina Karamoy.

Aktris Davina Karamoy mengaku juga menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan perjalanan ibadah yang melibatkan Hanania Group.

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TAGS   davina karamoy  Kasus Davina Karamoy  Hanania  Hanania Group 
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