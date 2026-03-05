Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Daya Tahan Aset Kripto di Tengah Gejolak Ketidakpastian Global

Kamis, 05 Maret 2026 – 14:54 WIB
Buka puasa bersama CFX di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - Direktur Utama Bursa Kripto CFX, Subani menekankan karakter unik aset kripto sebagai instrumen investasi global yang memiliki daya tahan di tengah gejolak ketidakpastian dunia. 

Berbeda dengan instrumen tradisional, kripto dipandang mampu memberikan perlindungan nilai bagi para investor saat pasar mengalami tekanan hebat.

Subani menjelaskan aset kripto cenderung mengikuti dinamika pasar dunia langsung, sehingga tidak bergantung pada kondisi ekonomi di satu negara tertentu. 

"Jadi bukan seperti saham. Saham kan mempunyai negara-negara sendiri. Kalau ini benar-benar kita hampir bisa dibilang mirroring apa yang terjadi pada global," kata Subani di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini. 

Karakteristik tersebut membuat aset digital mampu merespons setiap fluktuasi global secara simultan. 

Jika terjadi perubahan arah pasar di tingkat internasional, maka pasar kripto di Indonesia akan merefleksikan kondisi yang sama hampir tanpa jeda.

"Pergerakan harga kripto juga semuanya sama. Apa yang terjadi global, ada koreksi (di global), koreksi di Indonesia. Ada naik (di global), ya naik," ujarnya menjelaskan. 

Selain faktor aset global, kehadiran produk derivatif juga menjadi kunci penting dalam strategi perlindungan aset atau hedging. 

