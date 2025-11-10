Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Dayana Fashion Hadirkan Parfum DYN untuk Gaya Hidup Modern

Senin, 10 November 2025 – 19:58 WIB
Dayana Fashion Hadirkan Parfum DYN untuk Gaya Hidup Modern - JPNN.COM
Dayana Fashion Hadirkan Parfum DYN untuk Gaya Hidup Modern. Foto: Bonjol/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dayana Fashion memperluas lini bisnisnya dengan meluncurkan DYN Series “Her Love”, parfum terbaru yang memadukan aroma elegan dan kesegaran modern.

DYN merupakan hasil kolaborasi dengan PT Edelweiss Cosmo Indonesia, produsen di balik merek parfum populer Venimeux.

Produk ini menjadi bagian dari komitmen Dayana Fashion untuk menghadirkan gaya hidup yang stylish, terjangkau, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Baca Juga:

Pemilik Dayana Fashion, Yadie Dayana, mengatakan bahwa peluncuran Her Love merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi brand di pasar gaya hidup lokal.

“Kami ingin menghadirkan parfum yang bisa dipakai siapa saja, baik pria maupun wanita, dengan aroma yang segar dan elegan. DYN Series ‘Her Love’ adalah wujud semangat itu,” ujarnya.

Parfum DYN Series “Her Love” hadir dengan karakter aroma floral musk yang lembut namun tahan lama, cocok untuk menemani aktivitas harian maupun acara istimewa. Produk ini juga diformulasikan tanpa alkohol sehingga lebih aman digunakan bagi semua kalangan.

Baca Juga:

Dibanderol mulai dari Rp150.000, parfum ini menyasar generasi muda, khususnya mahasiswa dan profesional muda yang ingin tampil percaya diri tanpa perlu mengeluarkan biaya besar.

“Kami ingin produk ini bisa menjangkau masyarakat luas, terutama Gen Z yang peduli pada gaya hidup tapi juga mencari kepraktisan,” tambah Yadie.

Dayana Fashion luncurkan parfum terbaru DYN dengan aroma fresh dan elegan untuk gaya hidup modern.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dayana Fashion  parfum DYN  parfum  PT Edelweiss Cosmo Indonesia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp