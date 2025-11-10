Dayana Fashion Hadirkan Parfum DYN untuk Gaya Hidup Modern

jpnn.com, JAKARTA - Dayana Fashion memperluas lini bisnisnya dengan meluncurkan DYN Series “Her Love”, parfum terbaru yang memadukan aroma elegan dan kesegaran modern.

DYN merupakan hasil kolaborasi dengan PT Edelweiss Cosmo Indonesia, produsen di balik merek parfum populer Venimeux.

Produk ini menjadi bagian dari komitmen Dayana Fashion untuk menghadirkan gaya hidup yang stylish, terjangkau, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Pemilik Dayana Fashion, Yadie Dayana, mengatakan bahwa peluncuran Her Love merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi brand di pasar gaya hidup lokal.

“Kami ingin menghadirkan parfum yang bisa dipakai siapa saja, baik pria maupun wanita, dengan aroma yang segar dan elegan. DYN Series ‘Her Love’ adalah wujud semangat itu,” ujarnya.

Parfum DYN Series “Her Love” hadir dengan karakter aroma floral musk yang lembut namun tahan lama, cocok untuk menemani aktivitas harian maupun acara istimewa. Produk ini juga diformulasikan tanpa alkohol sehingga lebih aman digunakan bagi semua kalangan.

Dibanderol mulai dari Rp150.000, parfum ini menyasar generasi muda, khususnya mahasiswa dan profesional muda yang ingin tampil percaya diri tanpa perlu mengeluarkan biaya besar.

“Kami ingin produk ini bisa menjangkau masyarakat luas, terutama Gen Z yang peduli pada gaya hidup tapi juga mencari kepraktisan,” tambah Yadie.