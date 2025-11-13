Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

DBD di Sumsel Mencapai 3.465 Kasus

Kamis, 13 November 2025 – 16:34 WIB
DBD di Sumsel Mencapai 3.465 Kasus - JPNN.COM
Ilustrasi kasus DBD. Foto: pixabay.

jpnn.com, PALEMBANG - Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Sumatra Selatan mencapai 3.465 kasus, 19 diantaranya berujung kematian. 

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sumsel Ira Primadesa menyebut jumlah total kasus yang terlapor sepanjang 2025 mencapai 6.263 kasus yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.

“Kasus tertinggi terjadi di Kota Palembang sebanyak 785 kasus dengan 3 pasien meninggal dunia,” sebut Ira, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga:

Adapun kasus terbanyak berikutnya terjadi di Kabupaten Muara Enim sebanyak 392 kasus, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 382 kasus, dan Ogan Komering Ilir (OKI) 336 kasus.

"Disusul Kota Lubuklinggau sebanyak 321 kasus, Banyuasin 229 kasus, Lahat 143 kasus, Ogan Ilir 142 kasus, Musi Rawas dan OKU masing-masing 139 kasus," kata Ira. 

Sementara di Kota Prabumulih terdapat 118 kasus, Musi Banyuasin 107 kasus, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 65 kasus, Musi Rawas Utara (Muratara) 58 kasus, OKU Selatan 57 kasus, Pagaralam 35 kasus, dan Empat Lawang 17 kasus.

Baca Juga:

"Saat ini telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengendalian untuk menekan penyebaran DBD," terang Ira. 

Diantaranya melalui sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pembersihan tempat penampungan air, pelestarian ikan pemakan jentik, serta kegiatan fogging di wilayah rawan.

Hingga November 2025, kasus demam berdarah dengue di Sumsel mencapai 3.465 kasus, 19 diantaranya kematian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DBD  Palembang  Sumsel  nyamuk aedes aegypti 
BERITA DBD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp