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JPNN.com - Olahraga - Basket

DBL All Star 2026 Indonesia Bersinar di Amerika Serikat

Senin, 27 Juli 2026 – 08:42 WIB
DBL All Star 2026 Indonesia Bersinar di Amerika Serikat - JPNN.COM
Pebasket Inez Angelina Welly saat bersama tim putri DBL All Star 2026 pada ajang 24th Annual National Summer Classic 2026 di Chicago, Amerika Serikat. Foto: Dokumentasi DBL Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Tim basket DBL All Star 2026 mendapatkan apresiasi seusai mengikuti turnamen 24th Annual National Summer Classic 2026 di Chicago, Amerika Serikat.

Dari sektor putri, Kartika Hatta Mahanani dan kolega menjadi juara seusai mengalahkan tim asal Tennessee, HXB dengan skor 61-36.

Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Daniel Tedjo Seputro dan Mey Putridiana tersebut mempertahankan gelar juara 24th Annual National Summer Classic 2026.

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Torehan itu menyempurnakan penampilan tim putri yang sejak awal tidak terkalahkan hingga partai puncak.

Adapun di sektor putra, Miracle Christiano cum suis finis di posisi ketiga.

Tim asuhan Gian Gumilar dan Rimbun Maruli Tua Sidauruk tersebut mengoleksi lima kemenangan dari tujuh laga sepanjang National Summer Classic 2026.

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TAGS   DBL All Star 2026  DBL All Star  DBL  DBL Indonesia 
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