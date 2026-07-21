DBL All Star 2026 Terbang ke Amerika, Siap Hadapi Tim dari Berbagai Negara

jpnn.com - Pebasket DBL All Star 2026 akan kembali mendapatkan kesempatan menimba ilmu di Amerika Serikat.

Pada edisi kali ini para campers akan berlatih di Illinois, Chicago mulai Rabu (22/7) hingga Minggu (2/8) mendatang.

Selain menjalani program latihan, mereka juga akan mengikuti turnamen bertajuk Annual National Summer Classic 2026.

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CEO DBL Indonesia Azrul Ananda menilai keikutsertaan tim All Star 2026 untuk berlatih dan bertanding di sana merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi cukup beragam, mulai dari Belanda, Puerto Rico, hingga Kepulauan Virgin.

"Tentu kami ke sana juga untuk berlatih dan nantinya mengikuti turnamen."

"Dengan persiapan yang dilakukan, diharapkan para pemain bisa menampilkan permainan terbaik sambil berharap bisa dilirik para pencari bakat dari kampus-kampus di Amerika Serikat," ujar Azrul.

DBL Indonesia memilih masing-masing 12 pemain putra dan 12 pemain putri untuk menjadi All Star yang berangkat ke Amerika Serikat guna berlatih dan mengikuti turnamen.

Para pebasket tersebut terpilih melalui proses seleksi yang diikuti sekitar 250 peserta DBL Camp 2026.(fal/jpnn)