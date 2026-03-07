DBL Camp 2026 Kembali Hadir di Jakarta dengan Suasana dan Tempat Baru

jpnn.com, JAKARTA - Ajang DBL Camp 2026 rencananya akan kembali digelar di Jakarta mulai 27 April sampai 3 Mei 2026 mendatang.

Rencananya acara camp akan diikuti 130 pemain putra, 130 putri, serta 52 pelatih terbaik dari berbagai kota di Indonesia.

Pemusatan latihan akan digelar di DBL Academy Jakarta yang berlokasi di Genova Asya Commercial GC03-GC07, Cakung, Jakarta Timur.

Wakil Direktur DBL Indonesia Donny Rahardian mengungkapkan para peserta mendapatkan kesempatan istimewa karena menjalani program di DBL Academy Jakarta.

“Kami ingin campers merasakan atmosfer latihan dengan fasilitas berstandar internasional.”

“Harapannya, pengalaman ini bisa meningkatkan level permainan mereka sekaligus membangun mental kompetitif yang lebih kuat,” ujar Donny.

DBL Camp 2026 tetap menjaring 12 atlet putra dan putri terbaik untuk mendapatkan kesempatan berlatih basket di Amerika Serikat.

Untuk bisa mendapatkan tiket ke Negeri Paman Sam, para peserta akan dinilai oleh jajaran pelatih asal World Basketball Academy (WBA) Australia, serta jajaran para kepelatihan dari DBL Academy.