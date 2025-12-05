DBL Indonesia Galang Dana Bantuan Bencana Alam Lewat Program Assist for Sumatra

Jumat, 05 Desember 2025 – 18:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - DBL Indonesia bekerja sama dengan platform Kitabisa, menggalang dana untuk meringankan korban bencana alam di Sumatra.

Wakil Direktur DBL Indonesia Donny Rahardian mengungkapkan program penggalang dana tersebut bertajuk Assist for Sumatra.

“Lewat sebuah operan kecil harapannya kami bisa menimbulkan perubahan besar,” ujar Donny.

Rencananya penggalangan dana akan dimulai Jumat (5/2) hingga dua pekan ke depan. DBL Indonesia menargetkan penghimpunan dana Rp 50 juta.

Mekanisme donasi dibuat sesederhana mungkin agar siapa pun dapat berkontribusi, berapa pun jumlahnya.

Bagi yang ingin berpartisipasi dapat mengunjungi laman: kitabisa.com/campaign/assistforsumatra

Bencana alam di Sumatra menghadirkan keprihatinan buat DBL Indonesia.

Hingga saat ini lebih dari 3,2 juta warga dari tiga provinsi tersebut membutuhkan bantuan.