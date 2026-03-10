Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

DBS Foundation Salurkan Rp 11,2 Miliar untuk 5 Bisnis Sosial di Indonesia

Selasa, 10 Maret 2026 – 22:48 WIB
DBS Foundation Salurkan Rp 11,2 Miliar untuk 5 Bisnis Sosial di Indonesia - JPNN.COM
Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - DBS Foundation kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan dengan menyalurkan dana hibah sebesar SGD 850 ribu atau sekitar Rp 11,2 miliar kepada lima social enterprise (SE) dan Business for Impact (BFI) di Indonesia. 

Bantuan ini merupakan bagian dari program global DBS Foundation Grant Program 2025 yang mengalokasikan total SGD 4,9 juta (sekitar Rp 65 miliar) untuk 22 bisnis sosial di seluruh Asia.

Pemberian hibah ini bertujuan untuk memperluas akses layanan esensial bagi komunitas rentan, mulai dari air bersih, kesehatan, hingga peluang kerja inklusif.

Baca Juga:

"Dukungan tahun ini diproyeksikan mampu menjangkau lebih dari 1,9 juta penerima manfaat," kata Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, Selasa (10/3).

Kelima organisasi penerima hibah di Indonesia dipilih berdasarkan pendekatan solusi yang beragam untuk menjawab tantangan sosial di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra hingga Indonesia Timur. 

Mereka antara lain, Parongpong RAW Lab dengan fokus mengolah limbah jaring ikan menjadi bahan bangunan ramah lingkungan demi meningkatkan pendapatan nelayan. KONEKIN (Koneksi Indonesia Inklusif) yaitu platform yang mendorong lingkungan kerja inklusif bagi 17 juta penyandang disabilitas usia produktif di Indonesia.

Baca Juga:

Nazava Water Filters yang menyediakan teknologi penyaring air terjangkau yang telah tersertifikasi WHO untuk keluarga berpenghasilan rendah. DoctorTool, startup healthtech yang memperkuat layanan kesehatan primer dan akses bagi masyarakat yang kurang terlayani (underserved).

Selain itu, juga Sosial Business Indonesia (SOBI) yang berkiprah membangun rantai pasok inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil.

DBS Foundation menyalurkan Rp 11,2 miliar untuk 5 bisnis sosial di Indonesia yang dipilih berdasarkan pendekatan solusi yang beragam untuk menjawab tantangan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DBS Foundation  Bisnis Sosial  Kewirausahaan  dana hibah 
BERITA DBS FOUNDATION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp