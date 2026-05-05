Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Dealer Flagship Peugeot Motorcycles Hadir di Cilandak Barat

Selasa, 05 Mei 2026 – 13:09 WIB
Dealer Flagship Peugeot Motorcycles Hadir di Cilandak Barat - JPNN.COM
Diler baru Peugeot Motorcycles di Cilandak, Jakarta Selatan. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Peugeot Motocycles bekerja sama dengan PT. Permata Otomotif Indonesia, meresmikan dealer flagship berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Diler yang berlokasi di Jalan Banjarsari I itu menjadi titik awal ekspansi baru Peugeot Motocycles di pasar tanah air.

Peresmian dihadiri langsung oleh jajaran petinggi global sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia dipandang sebagai pasar strategis di Asia Tenggara.

Baca Juga:

CEO Peugeot Motocycles Group, Laurent Lilti, menegaskan pentingnya Indonesia dalam peta pertumbuhan perusahaan.

Hal senada disampaikan Director APAC, Judah Sangaran, yang menyebut kehadiran diler baru sebagai langkah awal memperluas jaringan distribusi di kawasan Asia Pasifik.

Mengusung konsep layanan terpadu, diler menghadirkan showroom modern, fasilitas servis lengkap, hingga ketersediaan suku cadang dalam satu lokasi.

Baca Juga:

Di lini produk, Peugeot menampilkan andalan seperti Django Classic dengan warna baru, serta varian yang cukup dinanti, Django Café Racer.

Tak hanya itu, perusahaan juga memberi sinyal akan menghadirkan model anyar yang rencananya meluncur dalam ajang Jakarta Fair 2026.

Peugeot Motocycles bekerja sama dengan PT. Permata Otomotif Indonesia, meresmikan dealer flagship berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) di Cilandak, Jaksel

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Peugeot Motorcycles  dealer flagship peugeot  diler peugeot motorcycles  Peugeot Django 
BERITA PEUGEOT MOTORCYCLES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp