Dean James Dicoret Dari Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Series, Begini Penjelasan Sumardji

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional Sumardji mengonfirmasi bahwa bek Go Ahead Eagle Dean James dicoret dari skuad Tim Nasional Indonesia untuk menjalani pertandingan FIFA Series yang akan dimaikan pada akhir pekan ini.,

“Jadi, ini semua malam ini (para pemain timnas) datang. Kalau Dean James memang ini, kami batalkan, karena, kan, memang hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan,” kata Sumardji saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (25/3).

“Jadi, karena itu yang kami panggil 24, nah, karena hanya 23 itu yang bisa didaftarkan, maka satu (pemain) kami coret,” lanjutnya.

Sebelumnya, James masuk dalam daftar skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series, berisi 24 pemain yang diumumkan PSSI pada Sabtu (21/3). Pemain 25 tahun itu lulus dari pemangkasan skuad awal yang sebelumnya berisi 41 pemain.

Sumardji mengatakan bahwa alasan pencoretan James murni karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan masuk skuad final timnas.

“Nah, kalau hanya tersisa satu orang terus disuruh di tribun, atas itu, kan, mental pemain, kan, (jadi) enggak bagus juga,” ujarnya.

Sumardji juga mengonfirmasi bahwa pencoretan itu juga sepengetahuan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

“Iya, saya juga yang memberikan saran masukan ke John Herdman, karena, kan, kita memanggil cuma 24 orang (pemain). Nah, kalau manggil 24 orang, 23 kami daftarkan semua, ya, kan, secara otomatis, kan, menyisakan satu orang. Kalau satu orang itu, kan, ya, lebih baik tidak usah dipanggillah saya bilang gitu,” katanya.