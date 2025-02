Dean James Pamer Skill Lawan PSV Eindhoven, Calvin Verdonk Wajib Waspada

jpnn.com - Performa calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Dean James bersama Go Ahead Eagles mendapatkan sorotan publik.

Pesepak bola kehaliran 30 April 2000 itu tampil impresif saat menghadapi PSV Eindhoven di semifinal KNVB Cup 2025.

Dalam laga yang digelar di Philips Stadion, Kamis (27/2/2025) dini hari WIB, Dean menjadi salah satu aktor kemenangan Go Ahead Eagles dengan skor 2-1.

Pemain bertinggi badan 177 cm itu mampu mencatatkan satu assist bagi gol Gerrit Nauber pada menit ke-25.

Ini menjadi assist perdana Dean dalam empat laga bersama Go Ahead Eagles di Piala KNVB.

Sepanjang laga, Dean juga terlihat solid dalam bertahan maupun menyerang.

Tidak heran, laman Fotmob memberikan rating 8,2 kepada Denan, sama seperti Nauber.

Pada laga ini, tim berjuluk The pride of the IJssel Kowet itu menciptakan gol kedua melalui Victor Edvardsen pada menit ke-27.