JPNN.com - Daerah - Sumsel

Dear Pak Prabowo, Menu MBG Ini Tak Layak Konsumsi, Miris

Kamis, 28 Agustus 2025 – 13:44 WIB
Dear Pak Prabowo, Menu MBG Ini Tak Layak Konsumsi, Miris - JPNN.COM
Menu makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pagar Alam. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, PAGARALAM - Menu makanan bergizi gratis (MBG) di Pagar Alam, Provinsi Sumsel, menuai banyak protes.

Sebab, dalam ompreng tersebut hanya berisikan satu buah jeruk, dua potong kecil wortel, tiga potong kecil kentang, satu potong tahu goreng beserta saus tomat.

Menu makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu bahkan viral di media sosial (medsos) Facebook.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Tugas Makan Siang Bergizi Gratis Kota Pagar Alam Jefri Zulfikar mengatakan jika dilihat dari komposisi yang disajikan sudah memenuhi komposisi atau kandungan hewani dan nabati sesuai standar yang ditentukan.

"Soal banyak atau tidaknya, itu perlu diluruskan bahwa dalam program pemerintah ini adalah makan bergizi bukan makan kenyang, sehingga kandungan-kandungan yang terdapat dalam menu juga menjadi bahan perhatian," ujar Jefri, Kamis (28/8/2025).

Hanya saja, kata Jefri dalam hal ini terdapat bahan evaluasi yang nanti harus dilakukan oleh pihak dapur, yakni dalam hal penyajian.

"Karena ini juga akan mempengaruhi selera atau minat makan anak-anak," kata Jefri.

Soal adanya penggantian karbohidrat, yakni nasi ke kentang lanjut Jefri, hal ini bagian dari edukasi kepada anak-anak agar mengetahui jika kentang memiliki karbohidrat.

Menu makan bergizi gratis (MBG) di daerah ini menuai banyak protes. Sampai viral. Lihat tuh.

