Debindo & ITE Group Sepakat Perluas Kehadiran Indonesia di Pameran Internasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Debindomulti Adhiswasti resmi meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan ITE Group, perusahaan penyelenggara pameran internasional terkemuka yang berbasis di Rusia, Dubai, Beijing, dan New Delhi.

Kemitraan itu diantaraan dengan peran mempromosikan pameran ITE kepada pasar domestik sekaligus membawa peserta pameran asal Indonesia tampil di ajang internasional kelas dunia yang diselenggarakan oleh ITE di kota Moskow, Rusia.

Direktur Utama PT Debindomulti Adhiswasti Vibiadhi Swasti Pradana menjelaskan kolaborasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong hilirisasi, peningkatan daya saing global, serta memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Dia menyatakan dengan hadir di berbagai pameran berskala global, pelaku usaha nasional tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekspor, hilirisasi produk, serta penciptaan peluang kerja dan investasi yang lebih luas.

"Ini bukan sekadar kemitraan - melainkan sebuah langkah maju dalam misi kami untuk tumbuh, terhubung, dan memimpin di industri pameran dan pengembangan bisnis. Kami ingin agar dunia makin mengenal kekuatan industri Indonesia," kata Vibiadhi dalam keterangannya, Kamis (4/9).

Dia menjelaskan pameran ITE menawarkan platform internasional bagi pelaku bisnis Indonesia untuk menampilkan produk, layanan, dan inovasi terbaru di ajang bergengsi seperti MosBuild, WorldFood Moscow, Printech, dan RosUpack.

"Keikutsertaan dalam event-event ini mendukung agenda pemerintah dalam kedaulatan pangan, industrialisasi, dan digitalisasi, sekaligus membuka peluang investasi yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif," lanjutnya.

Dia menyebutkan sebagai exhibitor, pelaku bisnis Indonesia akan memperoleh manfaat berupa akses langsung kepada para pengambil keputusan di Rusia di berbagai sektor industri mulai dari packaging, agri-tech, industrial printing, hingga teknologi pangan dan farmasi.