Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Debt Collector Penganiaya 2 Anggota Brimob di Serang Ditangkap Tim Polda Banten

Kamis, 04 Juni 2026 – 08:43 WIB
Debt Collector Penganiaya 2 Anggota Brimob di Serang Ditangkap Tim Polda Banten - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Banten Maruli Ahiles Hutapea. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com - Personel Kepolisian Daerah (Polda) Banten menangkap dua dari sebelas debt collector atau penagih utang yang diduga melakukan perampasan kendaraan dan penganiayaan terhadap dua anggota Satbrimob Polda Banten di kawasan Legok, Kota Serang.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan bahwa insiden pengeroyokan dan intimidasi tersebut terjadi pada Selasa (2/6/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Kejadian bermula saat sejumlah debt collector dari Tangerang melakukan upaya perampasan kendaraan milik anggota Satbrimob Polda Banten.

Baca Juga:

"Saat ini kami telah meringkus dua pelaku berinisial FN dan YS dari total 11 orang," ungkap Maruli.

Kasus ini masih dalam proses pengembangan oleh pihak kepolisian untuk memburu sembilan pelaku lainnya.

Selain menangkap dua tersangka, polisi juga telah mengamankan barang bukti dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa satu unit mobil Toyota Fortuner dan satu unit Toyota Avanza.

Baca Juga:

Tindakan anarkistis dari kelompok penagih utang tersebut mengakibatkan dua anggota kepolisian harus dilarikan ke rumah sakit.

Kombes Maruli mengatakan anggota Brimob bernama Bripda FD menderita luka bacok pada bagian kepala dan tangan akibat sabetan senjata tajam.

Polda Banten menangkap dua dari 11 debt collector atau penagih utang yang diduga melakukan perampasan kendaraan dan penganiayaan terhadap 2 anggota Brimob.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Debt Collector  Anggota Brimob  Polda Banten  Serang  penganiayaan  penagih utang  Polri 
BERITA DEBT COLLECTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp