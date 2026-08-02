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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Debut Alejandro Garnacho Bersama Aston Villa, Unai Emery Langsung Soroti Satu Hal

Minggu, 02 Agustus 2026 – 05:36 WIB
Debut Alejandro Garnacho Bersama Aston Villa, Unai Emery Langsung Soroti Satu Hal - JPNN.COM
Alejandro Garnacho saat berlatih di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (31/8) menjelang melawan Indonesia All Star. Foto: Facebook/Aston Villa FC

jpnn.com - Aston Villa langsung memainkan rekrutan barunya, Alejandro Garnacho pada laga pramusim 2026 melawan Indonesia All Star.

Pada laga ini, pemain kelahiran 1 Juli 2004 itu mendapat kesempatan tampil selama 45 menit saat The Villains menang 3-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

Pelatih Aston Villa Unai Emery mengaku senang dengan kehadiran mantan penggawa Manchester United itu.

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Manajer asal Spanyol tersebut menilai Garnacho masih membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi fisik terbaik setelah baru bergabung dengan timnya.

"Ini adalah pertandingan pertamanya, dan secara fisik dia masih perlu terus berbenah. Hari ini dia bermain selama 45 menit."

"Hal itu penting baginya. Kami ingin dia terbiasa dengan pendekatan taktis kami dan cara kami bermain di bawah tekanan," ujar pelatih kelahiran 3 November 1971 itu.

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Emery menegaskan timnya akan terus membantu Garnacho berkembang karena tenaganya dibutuhkan Aston Villa musim ini.

Maklum, klub asal Birmingham tersebut akan kembali bersaing di Premier League hingga Liga Champions.

Pelatih Aston Villa, Unai Emery mengaku senang dengan penampilan Alejandro Garnacho kendati belum bugar saat melawan Indonesia All Star, Sabtu (1/8)

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TAGS   Alejandro Garnacho  Garnacho  Aston Villa  Unai Emery 
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