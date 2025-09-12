Debut dengan Persib Bandung, Eliano Reijnders Terpukau dengan Suporter

jpnn.com, BANDUNG - Eliano Reijnders menjalani debutnya bersama Persib Bandung saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9).

Eliano masuk menggantikan Kakang Rudianto di menit ke-60. Penampilannya pun mendapatkan pujian dari pelatih Bojan Hodak.

Eks penggawa PEC Zwolle itu mengaku senang, karena bisa merasakan debutnya di Liga Indonesia.

Pengalaman pertamanya itu menjadi lebih berkesan karena dia melakukannya di kandang, di hadapan pendukungnya sendiri.

“Saya sangat senang, karena pelatih memberikan menit bermain. Jadi saya senang dan tidak sabar menunggu pertandingan di Liga Champions (AFC Champions League Two). Saya harap bisa memainkan permainan bagus pada pekan depan,” kata Eliano seusai pertandingan.

Penggawa Timnas Indonesia itu menuturkan ada perbedaan yang dirasakan ketika dia bermain di Liga Eropa dan Indonesia.

Salah satu yang membuat dia terpukau ialah suporter tak berhenti bernyanyi dan mengeluh-elukan nama pemain. Apalagi dia juga debut bersama rekan naturalisasinya, Thom Haye.

“Sangat bagus karena saya melihat di sepanjang pertandingan mereka terus bernyanyi. Ini berbeda dengan Eropa dan saya sangat menyukainya,” ungkap pemilik nomor punggung 2 itu. (mcr27/jpnn)