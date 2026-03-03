Debut di All England 2026, Raymond/Joaquin Kalahkan Wakil Korea

jpnn.com, BIRMINGHAM - Debut pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dalam ajang All England 2026 berjalan mulus hingga tembus babak 16 besar.

Kepastian tersebut didapatkan setelah keduanya berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3) waktu setempat.

Ganda putra ranking 17 dunia itu menang atas wakil Korea, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju dengan skor 17-21, 21-12, 21-19.

Pada laga itu, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin bermain tenang kendati tertinggal di gim pertama.

Dengan bermain lebih sabar, ganda putra asal klub PB Djarum itu akhirnya melangkah ke babak kedua setelah menang dalam tempo 1 jam 4 menit.

“Di gim pertama kami belum terbiasa dengan kondisi lapangan yang kalah angin jadi belum bisa mengontrol. Di gim kedua kami sudah tahu harus bagaimana cara bermainnya dan berlanjut di gim ketiga yang sempat tertinggal lalu balik unggul,” ungkap Raymond.

Dengan kemenangan tersebut, Raymond/Joaquin akan jumpa pemenang laga Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melawan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia).

Sejauh ini, baru pasangan Raymond/Joaquin yang menembus babak kedua.