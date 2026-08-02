Debut di GIIAS 2026, SUV Listrik Leapmotor C10 Tawarkan Jarak Tempuh 478 Km

jpnn.com, TANGERANG - Leapmotor Indonesia meluncurkan Leapmotor C10 dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Hadir sebagai Global Family SUV, mobil listrik asal Tiongkok itu menawarkan perpaduan desain elegan, kenyamanan premium, serta teknologi pintar yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas keluarga modern.

“Hadirnya Leapmotor C10 di Indonesia bukan sekadar menambah pilihan di segmen kendaraan listrik, tetapi juga menghadirkan standar baru mobilitas yang lebih matang bagi keluarga modern yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan teknologi," ujar Brand Head Leapmotor Indonesia, Samuel Christian Wowor.

Dia menambahkan mobil ini memadukan rekayasa sasis khas Eropa dari Stellantis, kabin yang senyap, serta standar keselamatan bintang lima E-NCAP untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman dan memberikan ketenangan dalam setiap perjalanan.

"Kami optimistis Leapmotor C10 akan menjadi pilihan ideal bagi konsumen Indonesia yang mencari SUV listrik premium dengan kualitas global," tuturnya.

Desain eskterior mobil listrik itu memadukan garis-garis yang bersih dan proporsional dengan berbagai sentuhan modern, seperti illuminating LED light bar, door handle tersembunyi (concealed door handles), serta velg 20 inci yang semakin mempertegas karakter premium sekaligus sporty khas SUV modern.

Keseluruhan desain tersebut tidak hanya menciptakan kesan elegan dan futuristis, tetapi juga dirancang untuk mendukung performa aerodinamika yang lebih optimal.

Leapmotor C10 tetap mempertahankan esensi sebuah SUV keluarga melalui dimensi yang proporsional dan wheelbase yang panjang, sehingga menghadirkan ruang kepala dan ruang kaki baris kedua lebih lega bagi penumpang.