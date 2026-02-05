Debut di IIMS 2026, Changan Buka Peta Besar Strategi untuk Pasar Otomotif Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Changan menandai babak baru kiprahnya di pasar otomotif nasional lewat partisipasi perdana di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Tampil di Hall B1 JIExpo Kemayoran pada 5–15 Februari 2026, kehadiran merek otomotif global asal Tiongkok menjadi penegasan strategi jangka panjang Changan di Indonesia, di bawah naungan Indomobil Group.

Mengusung tema Sharing the Future, Changan tidak sekadar memamerkan produk, tetapi membawa narasi besar tentang komitmen, inovasi, dan kesiapan menghadapi kebutuhan mobilitas modern.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, menegaskan bahwa debut di IIMS 2026 merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Changan sebagai pemain serius di pasar otomotif tanah air.

Berbekal warisan industri lebih dari 160 tahun dan pengalaman produksi otomotif selama lebih dari empat dekade, Changan mengandalkan fondasi riset dan pengembangan global yang tersebar di enam negara.

Jaringan tersebut mencakup 44 pusat riset dan lebih dari 200 laboratorium pengujian, dengan setiap kendaraan diuji menempuh jarak lebih dari lima juta kilometer.

Strategi Changan juga menempatkan kualitas dan durabilitas sebagai nilai utama.

Target usia pakai kendaraan lebih dari 10 tahun atau jarak tempuh di atas 260 ribu kilometer, menjadi standar yang ditanamkan sejak tahap pengembangan.