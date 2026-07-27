Debut di Persib Bandung, Balsa Sekulic Curhat soal Penyesalan Terbesarnya

jpnn.com - Balsa Sekulic menandai debutnya bersama Persib Bandung dengan hasil manis saat menghadapi Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026.

Namun, striker asal Montenegro itu mengaku belum sepenuhnya puas.

Dia merasa masih memiliki "utang" setelah gagal memaksimalkan peluang yang didapat di pertandingan tersebut.

Persib mengawali kiprahnya di Grup A dengan kemenangan tipis 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026). Meski ikut merasakan euforia kemenangan, Sekulic menilai penampilannya belum sesuai harapan.

Masih Terbayang Peluang yang Terbuang

Pada laga tersebut, Sekulic sempat memperoleh kesempatan emas untuk mencetak gol. Sayangnya, peluang itu gagal dikonversi menjadi angka.

Meski begitu, dia memilih menempatkan kepentingan tim di atas pencapaian pribadi.

"Saya senang karena kami menang, tetapi sebagai penyerang tentu saya ingin bisa mencetak gol. Kesempatan itu belum berhasil saya manfaatkan."

"Saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada seluruh rekan setim dan berjanji akan bekerja lebih keras agar pada pertandingan berikutnya bisa memberikan gol," ucapnya.