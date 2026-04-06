Debut Impian Andarias Kareth, 2 Gol Warnai Pesta Timnas Futsal Indonesia ke Gawang Brunei

Senin, 06 April 2026 – 16:04 WIB

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia mengawali perjuangan di ASEAN Futsal Championship 2026 dengan kemenangan telak atas Brunei Darussalam.

Berlaga di Nonthaburi, Senin (6/5/2026), skuad asuhan Hector Souto menang meyakinkan dengan skor 7-0.

Gol kemenangan skuad Garuda tercipta melalui hattrick Muhammad Sanjaya pada menit ke-(3’, 4', 20’), Andarias Kareth (10', 23’), Imam Anshori (12’), dan Dewa Rizki (16’).

Sorotan laga ini tertuju kepada Andarias Kareth yang mencetak dua gol dalam debutnya bersama timnas.

Pemain Fafage Benua itu mendapat kesempatan setelah tampil impresif di kompetisi PFL musim ini.

Muhammad Sanjaya juga tampil gemilang dengan mencetak hattrick ke gawang Brunei Darussalam.

Pemain kelahiran 9 September 1999 itu menjadi salah mesin gol baru Timnas futsal Indonesia setelah absennya Israr Megantara dan Evan Soumilena.

Sepanjang pertandingan, Indonesia selaku juara bertahan Piala AFF Futsal tampil dominan dan terus menekan pertahanan Brunei Darussalam.