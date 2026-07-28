Debut Manis Bersama Timnas Indonesia, Mitchell Baker: Mimpi Jadi Kenyataan

jpnn.com, BOGOR - Mitchell Baker tidak membutuhkan waktu lama untuk mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia.

Dia menjalani debut yang nyaris sempurna bersama Timnas Indonesia dengan mencetak hattrick saat menghancurkan Kamboja 5-1 pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) malam.

Tiga gol yang dicetak penyerang berusia 19 tahun itu pada menit ke-5, 14, dan 55 langsung menjadikannya bintang lapangan.

Sandy Walsh turut menyumbang satu gol pada menit ke-23, sementara Jens Raven menutup pesta kemenangan Garuda lewat gol pada menit ke-85. Adapun gol semata wayang Kamboja lahir dari gol bunuh diri Nadeo Argawinata pada menit ke-47.

Momen kemenangan sekaligus debut tersebut terasa begitu emosional bagi Mitchell Baker.

Baru resmi menjadi Warga Negara Indonesia pada 13 Juli 2026, striker milik Vermont Green itu langsung dipercaya tampil sebagai starter dan membayar kepercayaan dengan penampilan luar biasa.

Bermain selama 58 menit sebelum digantikan Saddil Ramdani, Mitchell Baker menunjukkan ketajamannya di depan gawang.

Dua dari tiga golnya lahir melalui sundulan, memanfaatkan postur idealnya yang mencapai 196 sentimeter sehingga lini pertahanan Kamboja kesulitan mengantisipasi duel udara.