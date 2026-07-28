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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Debut Manis Mitchell Baker Bersama Timnas Indonesia Langsung Tuai Decak Kagum

Selasa, 28 Juli 2026 – 06:21 WIB
Debut Manis Mitchell Baker Bersama Timnas Indonesia Langsung Tuai Decak Kagum - JPNN.COM
Selebrasi Mitchell Baker seusai mencetak gol untuk Timnas Indonesia pada laga ASEAN Championship 2026 melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7). Foto: Facebook/ASEAN United FC

jpnn.com - Penampilan Mitchell Baker pada laga debut bersama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 menuai banyak decak kagum.

Pesepak bola kelahiran 11 Desember 2006 itu langsung mencetak hattrick saat membawa Timnas Indonesia menang 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026).

Salah satu pemain yang memberikan apresiasi ialah Marc Klok.

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Gelandang kelahiran 20 April 1993 itu menilai Mitchell Baker memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa.

Meski memiliki postur menjulang 196 cm, Baker dinilai mampu tampil tajam di depan gawang lawan.

"Semua tim di dunia punya striker yang bisa mencetak banyak gol. Saya sangat, sangat senang untuk Mitch hari ini."

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"Ini tiga gol pertamanya, hattrick pertamanya, dan semuanya terjadi di pertandingan perdana," ujar pemilik 22 caps di Timnas Indonesia itu.

Kemenangan atas Kamboja menjadi awal yang manis bagi tim asuhan John Herdman di ASEAN Championship 2026.

Penampilan Mitchell Baker pada laga debut bersama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 bikin Marc Klok kagum

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TAGS   Mitchell Baker  Timnas Indonesia  Marc Klok  ASEAN Championship 2026  Piala AFF 2026 
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