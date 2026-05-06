JPNN.com - Entertainment - Musik

Debut Panggung di Seoul, Raisa Jadi Tamu Spesial Konser 'Prince of Ballad' Sung Si Kyung

Rabu, 06 Mei 2026 – 11:11 WIB
Raisa dan Sung Si Kyung dalam konser megah bertajuk '2026 Sung Si Kyung Wedding Song Concert' di Yonsei University Amphitheater, Seoul pada Rabu (5/5). Foto: Dok. JUNI Records

jpnn.com, SEOUL - Kolaborasi lintas negara antara dua ikon musik pop-ballad, Raisa dan Sung Si Kyung, akhirnya terjadi di Seoul pada Rabu (5/5).

Setelah sukses mencuri perhatian netizen lewat kolaborasi daring, Raisa memenuhi undangan Sung Si Kyung untuk tampil langsung di atas panggung dalam rangkaian konser megah bertajuk '2026 Sung Si Kyung Wedding Song Concert' yang berlangsung empat hari (1, 2, 3, dan 5 Mei 2026).

Pada hari terakhir konser, Sung Si Kyung memberikan kejutan dengan menghadirkan Raisa bagi ribuan penonton yang memadati Yonsei University Amphitheater.

Tepat pukul 20:48 KST, suasana berubah magis saat Raisa muncul di panggung mendampingi Sung Si Kyung untuk
membawakan lagu legendaris Endless Love.

Penampilan tersebut menandai pengalaman baru dalam karier Raisa sebagai penyanyi Indonesia.

Ini kali pertama pemilik album ambiVert itu tampil sebagai tamu spesial dalam konser tunggal solois legendaris Korea Selatan tersebut.

Selain berduet, Sung Si Kyung memberikan penghormatan khusus dengan memberikan kesempatan bagi Raisa memperkenalkan materinya sendiri.

Raisa membawakan salah satu hit miliknya, Love & Let Go, yang disambut hangat oleh publik Seoul melalui vokal khasnya yang memukau.

