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JPNN.com - Olahraga

Debut Peralta Bersama Persib Malam Ini? Begini Kata Pak Haji

Selasa, 28 Juli 2026 – 11:06 WIB
Debut Peralta Bersama Persib Malam Ini? Begini Kata Pak Haji - JPNN.COM
Mariano Peralta saat dijemput Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar di Stasiun Woosh Tegalluar, Kabupaten Bandung, Senin (27/7) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Winger asing milik Persib Mariano Peralta sudah tiba di Kota Bandung.

Peralta dijemput langsung oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar di Stasiun Woosh Tegalluar, Kabupaten Bandung pada Senin (27/7) malam.

Setibanya di stasiun, sosok pemain terbaik Super League musim lalu itu langsung disambut dengan penuh kehangatan oleh Haji Umuh.

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Umuh bahkan tidak berhenti menggenggam tangan Peralta selama perjalanan dari kereta ke area lobi stasiun.

Kepada awak media, Peralta menyatakan, kebahagiaannya bisa bergabung dengan Persib.

Menurutnya, Persib adalah klub yang besar dan suatu kebanggaan bisa mengenakan jersei biru dalam dua musim ke depan.

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Meski tampak lelah dari raut wajahnya, Peralta tetap ramah menyapa Bobotoh yang ada di area stasiun.

Dia beberapa kali melempar senyum dan melambaikan tangannya.

Haji Umuh menanggapi pertanyaan atau kemungkinan Mariano Peralta merumput bersama Persib malam ini.

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TAGS   Persib  Peralta  Piala Presiden 2026  Mariano Peralta  Super League 
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