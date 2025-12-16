Close Banner Apps JPNN.com
Debut Perdana Main Film Horor, Tora Sudiro Cerita Tantangannya Main di Janur Ireng

Selasa, 16 Desember 2025 – 20:44 WIB
Konferensi pers peluncuran official poster dan final trailer film Janur Ireng di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tora Sudiro debut berakting dalam film horor lewat Jalur Ireng.

Pria 52 tahun tersebut mengaku senang bisa membintangi film tersebut dan menikmati proses syutingnya.

"Saya sejujurnya ini pengalaman pertama saya main horor senang banget sumpah dikasih kesempatan saya enjoy banget," ujar Tora Sudiro di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/12).

Dalam film produksi MD Pictures itu, dia juga harus melakoni adegan laga dan menari.

Suami Mieke Amalia itu lantas mengungkapkan tantangannya melakukan adegan fighting atau laga, serta tari.

"Wah, capek. Beneran deh," kata Tora Sudiro.

Dia mengaku tarian dari daerah Surabaya yang dilakukannya itu cukup mengurus energi.

"Karena narinya nari Surabayaan. Jadi kan kalau Surabaya ternyata, aku pikir, kan, kalau Jawa, kan, luwes begitu, ini kan yang geruntang-geruntung, itu lumayan sih, lumayan menguras tenaga," ucap Tora Sudiro.

TAGS   film horor  Tora Sudiro  Film Janur Ireng  Mieke Amalia 
