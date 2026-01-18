Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Debut Sensasional! Jeje Langsung Tembus 5 Besar Rally Dakar 2026

Minggu, 18 Januari 2026 – 16:20 WIB
Debut Sensasional! Jeje Langsung Tembus 5 Besar Rally Dakar 2026 - JPNN.COM
Julian Johan tuntaskan Rally Dakar 2026, Arab Saudi. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Debut Julian "Jeje" Johan di Reli Dakar 2026 langsung mencuri perhatian. Dia sukses menuntaskan salah satu ajang motorsport paling ekstrem di dunia dengan hasil impresif.

Jeje berhasil berada di peringkat kelima kategori Dakar Classic. Capaian itu diraih setelah menaklukkan 14 hari balapan berat di gurun pasir dan gurun batu Arab Saudi.

Hasil tersebut bahkan melampaui ekspektasi pribadi Jeje. Sejak awal, targetnya terbilang realistis—menyentuh garis finis.

Mengingat kerasnya medan, jarak, serta durasi balapan Dakar yang terkenal kejam, finis dianggap sebagai pencapaian utama.

Namun, konsistensi dan minim kesalahan justru mengantarkannya ke papan atas klasemen.

“Tujuan awalnya memang finis. Medannya ekstrem, bukan hanya lintasan tetapi juga jarak dan durasi."

"Jadi bisa menyelesaikan Dakar saja sudah luar biasa,” ujar Jeje seusai seremoni podium di Yanbu, Arab Saudi, didampingi navigator asal Prancis, Mathieu Monplaisi.

Seiring berjalannya lomba, Jeje mulai membaca peluang. Berbekal pengalaman dari stage awal, pereli kelahiran 1 Agustus itu meningkatkan ritme pada pekan kedua.

Debut Julian "Jeje Johan di Reli Dakar 2026 langsung mencuri perhatian. Dia sukses menuntaskan ajang motorsport paling ekstrem di dunia dengan hasil impresif

TAGS   Julian Johan  Jeje  Rally Dakar 2026  jeje Dakar 2026  Pereli Indonesia 
