Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Debut Sergio Castel dan Layvin Kurzawa di Persib Bandung, Sesuai Harapan Bojan Hodak?

Kamis, 12 Februari 2026 – 11:18 WIB
Debut Sergio Castel dan Layvin Kurzawa di Persib Bandung, Sesuai Harapan Bojan Hodak? - JPNN.COM
Layvin Kurzawa (jersei biru) menjalani debutnya bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Sergio Castel dan Layvin Kurzawa akhirnya mencatatkan debut bersama Persib Bandung pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Namun, laga perdana dua rekrutan anyar Maung Bandung itu berlangsung kurang ideal setelah Persib takluk dari Ratchaburi FC.

Bertanding di Stadion Ratchaburi, Thailand, Rabu (11/2/2026), laga leg pertama 16 besar ACL 2 itu dimenangi Ratchaburi FC dengan skor 3-0.

Baca Juga:

Castel dan Kurzawa baru dimainkan pada babak kedua untuk menambah energi permainan tim.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai penampilan perdana kedua pemain tersebut masih berada dalam tahap penyesuaian.

Menurutnya, adaptasi menjadi hal yang tak terhindarkan bagi pemain yang baru bergabung dengan tim.

Baca Juga:

"Keduanya adalah pemain baru. Jadi, tentu saja mereka butuh waktu untuk menyatu dengan pemain lainnya. Itu hal yang normal," ucap Hodak.

Meski hanya bermain kurang dari satu babak, Hodak tetap melihat potensi besar dari Castel maupun Kurzawa.

Sergio Castel dan Layvin Kurzawa akhirnya mencatatkan debut bersama Persib Bandung pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Layvin Kurzawa  Sergio Castel  Persib Bandung  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp