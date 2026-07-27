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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Debut Shin Tae-yong di Persija Jakarta Diwarnai Gol Bunuh Diri, Begini Pengakuannya

Senin, 27 Juli 2026 – 09:48 WIB
Debut Shin Tae-yong di Persija Jakarta Diwarnai Gol Bunuh Diri, Begini Pengakuannya - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong saat memimpin anak asuhannya berlaga pada Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Debut Shin Tae-yong bersama Persija Jakarta di Piala Presiden 2026 tidak berjalan mulus seusai kalah dari Persebaya Surabaya.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026), tim berjuluk Macan Kemayoran itu takluk dengan skor tipis 0-1.

Persija kebobolan akibat gol bunuh diri Radovan Pankov pada menit ke-63. Skor tersebut bertahan hingga wasit Thoriq Alkatiri meniup peluit panjang.

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Shin Tae Yong pun memberikan tanggapan seusai menjalani laga debutnya sebagai pelatih Persija.

Juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai kekompakan antarpemain masih perlu ditingkatkan.

Persija memang baru menjalani persiapan bersama dalam waktu yang relatif singkat menjelang bergulirnya Piala Presiden 2026.

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"Wajar ketika ada kekurangan. Namun, saya percaya ke depannya tim ini akan bermain lebih baik lagi dan menunjukkan performa yang makin meningkat."

"Mengenai gol bunuh diri, itu adalah bentuk salah komunikasi antara kiper dan pemain belakang. Tentu ke depannya hal seperti itu tidak boleh terulang lagi," ujar pria berakronim STY itu.

Shin Tae-yong bicara debut bersama Persija Jakarta pada Piala Presiden 2026 seusai kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya, Minggu (26/7)

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TAGS   Persija  Shin Tae Yong  Persija Jakarta  Piala Presiden 2026  Persebaya 
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