JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Debut Singkat Dion Markx Bersama Persib Bandung, Bojan Hodak Buka Alasan Sebenarnya

Senin, 23 Februari 2026 – 15:52 WIB
Dion Markx menjalani debut bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mulai memberikan panggung kepada pemain anyar, Dion Markx.

Hodak memasukkan pemain berusia 20 tahun itu ke dalam lapangan saat Persib menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-22 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2/2026).

Dion masuk pada menit ke-87 menggantikan Berguinho.

Meski hanya tampil dalam durasi terbatas, kemunculan Dion langsung mencuri perhatian.

Bagi Hodak, menit bermain tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari proses adaptasi sang pemain yang baru menginjakkan kaki di kompetisi Indonesia.

"Dia baru bergabung dengan kami. Saya memberinya kesempatan bermain karena kami membutuhkan pemain yang siap digunakan."

"Dion punya fleksibilitas, dia bisa dimainkan di tiga posisi berbeda," jelasnya.

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan latar belakang Dion yang sebelumnya merumput di Eropa menjadi alasan utama mengapa pengalaman bertanding sangat dibutuhkan.

Dion Markx akhirnya mencatat debut bersama Persib. Hodak mengungkap alasan di balik menit bermain singkat sang pemain

