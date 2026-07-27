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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Debut Sukses Bersama Persib Bandung, Gabriel Mutombo Mengaku Tak Menyangka Hal Ini

Senin, 27 Juli 2026 – 09:19 WIB
Debut Sukses Bersama Persib Bandung, Gabriel Mutombo Mengaku Tak Menyangka Hal Ini - JPNN.COM
Bek anyar Persib Bandung Gabriel Mutombo. Foto: Persib.

jpnn.com - Gabriel Mutombo tidak membutuhkan waktu lama untuk merasakan manisnya bermain untuk Persib Bandung.

Bek asal Prancis itu langsung menikmati kemenangan pada debutnya setelah Maung Bandung menaklukkan Arema FC 1-0 di laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026.

Lebih dari sekadar tiga poin, Mutombo menilai keberhasilan Persib menjaga gawang tetap steril menjadi pencapaian yang layak diapresiasi. Baginya, lini belakang mampu menjalankan tugas dengan disiplin sepanjang pertandingan.

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"Laga pertama saya sangat bagus. Kami menang 1-0 dan mencatatkan clean sheet. Ini modal yang baik untuk pertandingan selanjutnya. Lini belakang bertahan dengan sangat baik," ucapnya.

Mutombo berharap performa positif itu bisa dipertahankan saat Persib menghadapi DPMM FC pada laga berikutnya.

Mantan pemain Ratchaburi itu optimistis kualitas permainan tim akan terus meningkat seiring makin kuatnya kekompakan antarpemain.

Bobotoh Tinggalkan Kesan Mendalam

Selain puas dengan hasil di lapangan, Mutombo juga mengaku terkesan dengan atmosfer pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat. Dukungan ribuan Bobotoh membuat debutnya terasa jauh lebih berkesan.

"Atmosfer stadion sangat gila. Untuk sebuah laga perdana bagi saya, atmosfernya sungguh luar biasa," tambahnya.

Gabriel Mutombo tidak membutuhkan waktu lama untuk merasakan manisnya bermain untuk Persib Bandung.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Gabriel Mutombo  Piala Presiden 2026 
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