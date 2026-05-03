Debut Sukses di Banjarmasin, MLSC Seri 2 Lahirkan Bibit Pesepak Bola Putri Kalsel

jpnn.com, BANJARMASIN - MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Banjarmasin Seri 2 2025 – 2026 yang diselenggarakan oleh Bayan Peduli di Green Yakin Soccer Field, Banjar, Kalimantan Selatan pada 30 April hingga 3 Mei telah menemukan juara.

Pada KU 10, SDN Pagatan Besar sukses menjadi kampiun usai menang 1-0 atas SDN Sungai Andai 4.

Sementara pada KU 12, SDN Sungai Lulut 1 berhasil menaiki podium tertinggi setelah menundukkan SDN Telaga Biru 1 dengan skor 1-0.

MilkLife Soccer Challenge Banjarmasin Seri 2 2025 – 2026 diikuti oleh 661 peserta dari 49 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) yang berasal dari Banjarmasin dan sekitarnya. Mereka tergabung dalam 62 tim yang terdiri dari atas 30 tim KU 10 dan 32 tim KU 12.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Asprov PSSI Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman menyaksikan secara langsung partai final pada Minggu (3/5) menyambut gembira terselenggaranya MilkLife Soccer Challenge di Banjarmasin.

Menurutnya, turnamen ini menjadi jawaban putri Banjarmasin yang memiliki minat tinggi di bidang sepak bola, tetapi masih minim turnamen.

“Kita mencari bibit-bibit terbaik supaya sepak bola putri mampu menorehkan prestasi membanggakan di masa depan. Perlu diingat tugas utama adik-adik adalah belajar, tetapi salah satu modalnya adalah hidup sehat ditopang dengan berolahraga dan gizi cukup. Saya mengajak orang tua dan guru-guru untuk tidak hanya fokus pada prestasi instan, tetapi mempersiapkan putrinya guna menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung kesuksesan turnamen ini," papar Hasnuryadi.

Direktur PT Bayan Resources Tbk, Merlin mengaku terkesan dengan antusiasme peserta maupun dukungan dari berbagai stakeholder terhadap MilkLife Soccer Challenge yang baru pertama kalinya hadir di Banjarmasin. Merlin menegaskan, pihaknya bersama Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife yang menggagas turnamen ini, memiliki komitmen kuat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sepak bola sedari dini yang dinilai

mampu membangun karakter, sportivitas, serta memperkuat kerja sama tim dan disiplin.