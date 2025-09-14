Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Debut Thom Haye di Persib Bandung Bikin Merinding: Sebut Pengalaman Paling Gila

Minggu, 14 September 2025 – 11:50 WIB
Aksi Thom Haye (tengah) pada debutnya di Persib Bandung. Foto: Persib/Barly Isham,

jpnn.com - Pemain baru Persib Bandung Thom Haye tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya seusai menjalani debut di Liga Indonesia.

Haye masuk pada babak kedua menggantikan Marc Klok dalam pertandingan Persib melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025). Pada laga tersebut, Persib meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim tamu.

Momen pergantian itu terasa istimewa. Puluhan ribu Bobotoh—suporter Persib—bergemuruh menyambut kehadiran gelandang berdarah Belanda tersebut.

Nama Haye terus digaungkan, diiringi tepuk tangan saat dia berdiri di pinggir lapangan.

Suasana makin meriah setelah pertandingan selesai. Sesuai tradisi Persib, para pemain dan staf pelatih mengelilingi stadion untuk menyapa suporter.

Ribuan Bobotoh yang memenuhi tribune utara kompak melakukan “Viking clap” bersama skuad Maung Bandung.

Kesan Thom Haye

Bagi Haye, momen itu terasa akrab. Dia pernah melakukan hal serupa saat membela Timnas Indonesia. Hanya saja, kali ini atmosfer dukungan jauh lebih besar dan intens.

Haye mengungkapkan, ini adalah pertandingan debut paling ‘gila’ yang dia rasakan selama menjadi pesepak bola profesional.

Reaksi pemain baru Thom Haye usai menjalani debutnya bersama Persib Bandung. Memuji suporter Bobotoh.

